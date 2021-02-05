Курский школьник предотвратил серьезный пожар в многоэтажке
Ребенок пришел из школы, почувствовал запах гари на лестничной клетке и вовремя вызвал спасателей
Ликвидировать возгорание удалось в течение пяти минут, рассказали в региональном МЧС. Работу осложняло сильное задымление, кроме того, из-за высокой температуры расплавились пластиковые трубы системы отопления. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электроприборов.
Жильцы соседних квартир самостоятельно вышли на улицу, эвакуировать никого не пришлось, люди не пострадали.
Благодаря тому, что школьник быстро сориентировался, не растерялся и вызвал пожарных, удалось избежать более серьезных последствий.
В спасательном ведомстве отмечают, что буквально в конце прошлой недели произошел пожар в квартире многоквартирного дома на улице Радищева. Там так же никого не было.
В МЧС просят курян не оставлять без присмотра включенные электроприборы и напоминать детям о том, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях.