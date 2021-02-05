В Курске некоторые магазины завышали цены на сахар и масло

Мониторинги торговых точек будут проходить регулярно

В Курске рабочая группа проверила цены на сахар и подсолнечное масло, которые согласно постановлению Правительства не могут не превышать 46 рублей за килограмм и 110 рублей за литр соответственно.

Проверки более 30 объектов, включая рынки – Центральный, Сеймский, Северный, во всех микрорайонах города начиная от Парковой и заканчивая ж/д-округом, выявили цены выше предельно допустимых в нескольких небольших торговых точках. Руководство объяснило это высокой стоимостью закупки. Чтобы обеспечить адекватную цену и уменьшить число посредников, ведётся работа с производителями и оптовиками.

Представители комитета промышленности, торговли и предпринимательства на месте провели разъяснительную работу: многие предприниматели присоединились к соглашению и сразу поменяли цены, либо убрали с прилавков более дорогой товар.

Срок действия соглашения правительства с торговыми сетями – до 1 апреля. Мониторинги будут проходить регулярно.