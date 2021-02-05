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Молодой аферист из Ульяновска обманул руководителя курского госучреждения, пригрозив проверкой

Он представился высокопоставленным чиновником и потребовал деньги
Молодой аферист из Ульяновска обманул руководителя курского госучреждения, пригрозив проверкой

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57-летний руководитель одного из государственных учреждений Курска стал жертвой телефонного мошенника.  В октябре прошлого года с ним связался неизвестный и убедил, что является высокопоставленным чиновником и осуществляет надзорные функции в отношении организации курянина.

Он сообщил о предстоящей проверке учреждения и для ее успешного окончания потребовал перевести деньги для покупки цветов и подарков. Сумму обещал вернуть уже после проведения всех мероприятий. Несмотря на то, что курянин никогда не слышал фамилию звонившего и не встречался с ним лично, проверять информацию, он не стал и перевел 16 тысяч рублей на указанный аферистом номер банковской карты.

Так и не дождавшись проверки, руководитель заподозрил обман и обратился в полицию.

Мошенником оказался 25-летний житель Ульяновска. Молодой человек, ранее судимый за мошенничества, вновь принялся за старое. На этот раз он обманул жителей нескольких регионов страны. Во всех случаях аферист требовал перечислить ему деньги под различными предлогами. Номера своих жертв он находил случайным образом в интернете. 

Возбуждено уголовное дело. 

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