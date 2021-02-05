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Жители многоэтажки в Кореневском районе смогли вернуть свои взносы на капремонт только через суд

В дело вмешалась районная прокуратура
Жители многоэтажки в Кореневском районе смогли вернуть свои взносы на капремонт только через суд

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Жители одного из многоквартирных домов в Кореневском районе смогли вернуть свои взносы на капремонт только через суд, когда в дело вмешалась районная прокуратура. Дом был включен в программу капремонта, но никаких работ там не проводилось, в минувшем сентябре его и вовсе из этой программы исключили. Меж тем жильцы в течение шести лет, вплоть до декабря 2020-го, исправно платили взносы на капремонт. Эти деньги им никто не торопился возвращать. Тогда прокурор Кореневского района направил в суд иск о взыскании с Регоператора фонда капремонта в пользу 11 собственников квартир внесенных средств в общей сумме 90 тысяч рублей. Требования прокурора суд удовлетворил полностью.
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