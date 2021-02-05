  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский цирк возобновит свою работу

Последний раз представления проходили в марте 2020 года
Курский цирк возобновит свою работу

Читайте также

Почти год Курский государственный цирк из-за пандемии не принимал гостей. Однако уже со всем скоро представления возобновятся. По информации телеканал "ТАКТ", это станет возможным уже в конце февраля. А значит, совсем скоро взрослых и юных поклонников циркового искусства ожидают радостные, полные волшебства, встречи с дрессированными животными, акробатами, жонглерами, веселыми клоунами. Последний раз представления проходили в марте 2020 года. Но цирк уже готов ворваться в культурную жизнь Курска с новой программой.

Фото со страницы Курского цирка в социальной сети "ВКонтакте"

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Морозы и небольшой снег ожидаются в Курской области на этих выходных

Новый ковидный госпиталь в Курске откроется летом

В прошлом году в курском онкоцентре закупили новое оборудование на полмиллиарда рублей

На участке Курск-Глушково начал курсировать новый дизель-поезд

В центре Курска 8 февраля перекроют движение

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске