ТАКТ", это станет возможным уже в конце февраля. А значит, совсем скоро взрослых и юных поклонников циркового искусства ожидают радостные, полные волшебства, встречи с дрессированными животными, акробатами, жонглерами, веселыми клоунами. Последний раз представления проходили в марте 2020 года. Но цирк уже готов ворваться в культурную жизнь Курска с новой программой.Почти год Курский государственный цирк из-за пандемии не принимал гостей. Однако уже со всем скоро представления возобновятся. По информации телеканал "
Фото со страницы Курского цирка в социальной сети "ВКонтакте"
Курский цирк возобновит свою работу
Последний раз представления проходили в марте 2020 года