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Лента новостей / В регионе

Морозы и небольшой снег ожидаются в Курской области на этих выходных

На дорогах гололедица
Морозы и небольшой снег ожидаются в Курской области на этих выходных

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В Курскую область уже на этих выходных возвращаются морозы. 

По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер будет не сильным - до 11 м/с. 

Температура воздуха грядущей ночью составит от 13ºС до 18ºС, днем - от 9ºС до 14ºС мороза. 

В воскресенье, 7 февраля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью похолодает до 18°С - 23°С мороза, днем столбики термометров будут колебаться от 12°С до 17°С мороза.

В ночь на понедельник синоптики прогнозируют еще более сильное похолодание, в низких местах до -29°С.

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