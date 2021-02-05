Морозы и небольшой снег ожидаются в Курской области на этих выходных

На дорогах гололедица

В Курскую область уже на этих выходных возвращаются морозы.По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер будет не сильным - до 11 м/с.Температура воздуха грядущей ночью составит от 13ºС до 18ºС, днем - от 9ºС до 14ºС мороза.В воскресенье, 7 февраля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью похолодает до 18°С - 23°С мороза, днем столбики термометров будут колебаться от 12°С до 17°С мороза.В ночь на понедельник синоптики прогнозируют еще более сильное похолодание, в низких местах до -29°С.