В центре Курска 8 февраля перекроют движение
Также будет ограничена стоянка на улице Ленина
Так, по улице Карла Маркса в районе Мемориала павших в годы Великой Отечественной войны нельзя будет проехать с 11.30 до полудня. Также движение транспорта будет приостановлено с 12.15 до окончания мероприятия - реконструкции водружения Красного знамени - по улице Ленина на участке от пересечения с улицей Марата до пересечения с Садовой, а также на участке от пересечения с улмцей Садовой до пересечения с улицей Челюскинцев. Исключение - только общественный пассажирский транспорт.
Стоянка автотранспорта вдоль здания по улице Ленина, 69 будет ограничена с 8 утра.