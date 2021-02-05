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В центре Курска 8 февраля перекроют движение

Также будет ограничена стоянка на улице Ленина
В центре Курска 8 февраля перекроют движение

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В понедельник, 8 февраля в центре Курска приостановят движение автотранспорта. Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий, посвященных 78-ой годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 

Так, по улице Карла Маркса в районе Мемориала павших в годы Великой Отечественной войны нельзя будет проехать с 11.30 до полудня. Также движение транспорта будет приостановлено с 12.15 до окончания мероприятия - реконструкции водружения Красного знамени - по улице Ленина на участке от пересечения с улицей Марата до пересечения с Садовой, а также на участке от пересечения с улмцей Садовой до пересечения с улицей Челюскинцев. Исключение - только общественный пассажирский транспорт. 

Стоянка автотранспорта вдоль здания по улице Ленина, 69 будет ограничена с 8 утра.

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