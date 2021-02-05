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На участке Курск-Глушково начал курсировать новый дизель-поезд

Стоимость поездки на маршруте для пассажиров не изменится
На участке Курск-Глушково начал курсировать новый дизель-поезд

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На участке Курск-Глушково начал курсировать новый дизель-поезд. Рельсовый автобус РА-2 теперь заменит рельсовый автобус РА-3 «Орлан». Это современный комфортабельный дизель-поезд, способный развить скорость до 120 км/ч. Двухвагонный рельсовый автобус рассчитан на 133 посадочных места, в нём созданы все условия для удобного перемещения пассажиров: мягкие сидения, широкие багажные полки, система климат-контроля, информационные табло и светодиодное освещение. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники, крепления и универсальные санитарные комнаты. Модель сделана в соответствии с новым техническим регламентом, который подразумевает усовершенствованную систему безопасности. Отмечается, что стоимость поездки на маршруте для пассажиров не изменится.  

Во второй половине февраля в планах поставить еще один рельсовый автобус на другом маршруте Курской области. 

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