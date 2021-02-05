Стационар сможет круглосуточно обслуживать 232 пациента с коронавирусом, а также при необходимости экстренно развернуть ещё 75 коек

Новый ковидный госпиталь в Курске откроется летом. Современный медкорпус, спроектированный по типу «инфекционки» имени профессора Агафонова в Казани, напомним, возводятим на территории областной клинической больницы. Сегодня стройку посетил губернатор.В Татарстану такую больницу удалось построить за три месяца - летом 2020-го. В Курске же многие работы нужно провести зимой и весной, поэтому потребуется больше времени, срок контракта — 180 дней. Однако подрядчик обещает завершить работы быстрее и без ущерба качеству. Строители трудятся круглосуточно и без выходных. Сейчас на площадке задействовано 200 рабочих, через несколько дней к ним присоединится ещё 100 человек.Работы разделены на два этапа: возведение инфекционного корпуса со станцией дезинфекции автомобилей и стерилизационного отделения. Специалисты уже активно ведут армирование фундамента плиты основного здания.Стационар сможет круглосуточно обслуживать 232 пациента с коронавирусом, а также при необходимости экстренно развернуть ещё 75 коек. Это снимет дополнительную нагрузку с непрофильных медучреждений, которые сейчас частично или полностью перешли в режим ковидных стационаров. Роман Старовойт подчеркивает - это не временное здание, а полноценный инфекционный корпус, который продолжит работу и после пандемии.Глава региона также отметил, что держит стройку на контроле и лично проследит, чтобы подрядчик выполнил работы максимально качественно.