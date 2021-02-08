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В Курской области увековечат память о пограничниках - героях Курской битвы

Открыть памятник планируют в июне - в рамках 80-летия со дня первых боев на государственной границе
В Курской области увековечат память о пограничниках - героях Курской битвы

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В Курской области увековечат память о пограничниках - героях Курской битвы. Они сражались в составе 70-й армии на Северном фасе Курской дуги. В прошлом году региональное Погрануправление ФСБ предложило установить им памятный знак в поселке Поныри. Администрация региона инициативу поддержала. Открыть памятник планируют в июне - в рамках 80-летия со дня первых боев на государственной границе.

Также Пограничное управление совместно с ветеранской региональной общественной организацией, КГУ и поисковым отрядом «Курган» подготовили книгу «Пограничники в огне Курской битвы». Издание приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящено воинам-пограничникам, принимавшим участие в боях.

В книге описаны события, предшествующие Курской битве, рассказывается о вооружении, военных кадрах и боевой технике. Изложена история деятельности пограничных соединений в составе 70-й армии, а также хронология их участия в сражениях Великой Отечественной, раскрывается роль пограничников в деятельности войск по охране тыла Красной армии. Издание содержит большое количество архивных документов и фотографий.

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