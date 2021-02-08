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В Курске на Театральной площади сегодня начнут возводить снежные скульптуры

Снег для фигур привезли с Ушаковского пруда

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В Курске на Театральной площади сегодня начнут возводить снежные скульптуры. Снег для фигур привезли с Ушаковского пруда. 

География участников в этом году обширна. В фестивале примут участие представители из 20 российских городов: Ижевска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Новосибирска и др. Участие в нем также примут и преподаватели детских школ искусств. 

Команды художников и скульпторов вырежут фигуры из девяти больших и 14 малых кубов прессованного снега высотой до 3 метров. В прошлом году было только пять больших композиций и несколько маленьких. Помимо снежных фигур, здесь впервые создадут ледяные скульптуры. Лёд для них уже завезли.
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