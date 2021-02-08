Снег для фигур привезли с Ушаковского пруда

В Курске на Театральной площади сегодня начнут возводить снежные скульптуры. Снег для фигур привезли с Ушаковского пруда.





География участников в этом году обширна. В фестивале примут участие представители из 20 российских городов: Ижевска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Новосибирска и др. Участие в нем также примут и преподаватели детских школ искусств.





Команды художников и скульпторов вырежут фигуры из девяти больших и 14 малых кубов прессованного снега высотой до 3 метров. В прошлом году было только пять больших композиций и несколько маленьких. Помимо снежных фигур, здесь впервые создадут ледяные скульптуры. Лёд для них уже завезли.