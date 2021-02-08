Полностью завершили вакцинацию свыше 2 тысяч человек

Первым компонентом «Спутника V» привились уже более 18,5 тысяч курян. Полностью завершили вакцинацию свыше 2 тысяч человек. Всего в Курскую область, по последним данным, поступило 31 267 доз двухкомпонентной вакцины. Очередная партия позволит привить 12 600 человек. Вакцина распределяется между 38 прививочными пунктами региона. В районах области также сформированы мобильные бригады, которые вакцинируют граждан в отдаленных населенных пунктах.





Напомним, вакцинация от коронавируса вошла в Национальный календарь прививок. По словам специалистов, «Спутник V» дает защиту на два года. Прививка от COVID-19 делается бесплатно и добровольно.

Записаться можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства, номер подскажут на горячей линии «122». Время работы линии – с 8 утра до 8 вечера ежедневно без перерывов и выходных.