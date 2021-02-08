Курская область заняла 50-е место в рейтинге регионов по доступности бензина

На среднюю курскую зарплату можно купить 710 литров АИ-92

Больше всего бензина марки АИ-92 на среднемесячную зарплату могут купить жители столичных и северных регионов России. Это следует из рейтинга, составленного экспертами РИА Новости.

По итогам исследования, лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2155 литров бензина в месяц. Второе место заняла Москва (1944 литра), третье - Чукотка (1707 литров).

Еще в 13 регионах водители могут приобрести больше 1000 литров 92-го бензина. Курская область в этом рейтинге находится на 50-м месте, на среднюю курскую зарплату можно купить 710 литров горючки.

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 1002 литра.

При этом доступный бензин не значит дешевый. В ряде регионов с относительно низкой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами населения.

Эксперты также обратили внимание на то, что в шести российских регионах стоимость автомобильного топлива выросла более чем на пять процентов.

Специалисты ожидают, что в этом году тенденция роста цен на автомобильный бензин с темпами ниже инфляции сохранится. При этом темп роста номинальной зарплаты в среднем по стране, скорее всего, будет обгонять по темпам инфляцию, поэтому доступность бензина должна немного увеличиться, однако в разных регионах ситуация будет развиваться по-разному.