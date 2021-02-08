Курский кинофонд покажет фильмы, снятые… Миклухо-Маклаем
Фонд имени Миклухо-Маклая подготовил три документальных фильма
Николай Миклухо-Маклай -младший живёт в Санкт-Петербурге, реализует образовательно-просветительские и гуманитарные проекты как в России, так и за рубежом, занимается продвижением позитивного имиджа России в странах АСЕАН и Папуа-Новой Гвинее, руководит Центром изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН. Автор научных статей, научно-популярных изданий, продюсер и режиссер документальных фильмов. В 2017 году он организовал первую в новейшей истории России научно-исследовательскую экспедицию в Папуа-Новую Гвинею, в которой приняли участие прямые потомки великого ученого, проживающие в Австралии.
В середине января в администрацию Курской области пришло письмо из Фонда. «2021 год – год науки и технологий, год 175-летия Н.Н. Миклухо-Маклая… Николай Николаевич оставил богатое научное наследие», - приводит текст письма из Фонда пресс-служба кинофонда.
Фонд имени Миклухо-Маклая подготовил три документальных фильма для выхода на российских телеканалах в 2021 году. Курский кинофонд получил эти фильмы для проката на 5 лет, уже в феврале два из них можно будет увидеть в образовательных учреждениях и муниципальных кинотеатрах региона. Работа над одной из картин - «Жизнь и путешествия» - пока не окончена, в ближайший месяц она выйдет на федеральных каналах, а в курском прокате появится в марте.
Зато другие две ленты - «Возвращение Маклая» и «Асель-Туй. Потомок Туя» интернет-пользователи могут посмотреть уже сейчас, они выложены в официальной группе Фонда им. Миклухо-Маклая.