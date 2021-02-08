В Курске рецидивист украл электросамокат и продал его за 4 тысячи

Меж тем двухколесный транспорт стоит порядка 17 тысяч рублей

У 34-летняя жительницы Курска украли электросамокат. Женщина оставила двухколесный транспорт на лестничной площадке многоэтажки по проспекту Хрущева, а через некоторое время обнаружила его пропажу. Ущерб составил порядка 17 тысяч рублей. Курянка обратилась в полицию.Стражи порядка установили личность преступника. Чужое имущество попало в поле зрения 35-летнего ранее судимого курянина. Мужчина вывез электросамокат вечером из подъезда и спрятал его в тамбуре соседнего дома. Наутро он продал двухколесный транспорт случайному знакомому, выручив от сделки всего 4 тысячи рублей.Возбуждено уголовное дело. Курянин находится под подпиской о невыезде.