В Курске рецидивист украл электросамокат и продал его за 4 тысячи
Меж тем двухколесный транспорт стоит порядка 17 тысяч рублей
Стражи порядка установили личность преступника. Чужое имущество попало в поле зрения 35-летнего ранее судимого курянина. Мужчина вывез электросамокат вечером из подъезда и спрятал его в тамбуре соседнего дома. Наутро он продал двухколесный транспорт случайному знакомому, выручив от сделки всего 4 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело. Курянин находится под подпиской о невыезде.