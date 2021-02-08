В Курске реконструируют насосную станцию водопровода 2-го подъема на водозаборе «НВА»

Минстрой выделил Курской области около 200 млн рублей на проекты по водоснабжению. Субсидию направят на реконструкцию инфраструктуры водоснабжения Курской области в этом году.В частности, в Курске реконструируют насосную станцию водопровода 2-го подъема на водозаборе «НВА». На эти цели направят свыше 104 млн рублей. Реализовывать проект продолжат и в 2022 году на сумму 44 млн рублей. Новая насосная станция с резервуарами чистой воды появится к концу следующего года. Приступить к строительству планируют во второй половине 2021-го.Кроме того, в этом году планируют начать строительство в Курске водовода от водозабора «Северный» до строящейся насосной станции на водозаборе «НВА» протяженностью 7,5 километра.