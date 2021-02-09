В Курске управляющую компанию оштрафовали за неубранный снег и лёд во дворе

Руководители еще трех «управляек» получили уведомления

В Курске на управляющую компанию «Курский двор» составили два протокола за невыполнение в срок законного предписания: отсутствие противогололедной обработки тротуаров, площадок перед подъездами, отсутствие расчистки внутридомовых дорог от снега. Руководители еще трех организаций - ООО «УК «ЭКСПЕРТ», ООО «ПЕРСПЕКТИВА» и ООО УК «Наш город» - получили уведомления о необходимости в кратчайшие сроки устранить недостатки, в противном случае на них тоже составят административные протоколы.В течение недели в рамках мониторинга соблюдения правил благоустройства рабочие группы управления муниципального контроля обследовали придомовые территории на 10 улицах Центрального округа: Студенческой, 50 лет Октября, Лысая Гора, Димитрова, Юности, Никитской, Клыкова, Косухина, проспектах Дружбы и Энтузиастов. В целом «управляйки» справляются со своими обязанностями, выявлено всего 4 нарушения.