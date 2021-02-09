В Курске управляющую компанию оштрафовали за неубранный снег и лёд во дворе
Руководители еще трех «управляек» получили уведомления
В течение недели в рамках мониторинга соблюдения правил благоустройства рабочие группы управления муниципального контроля обследовали придомовые территории на 10 улицах Центрального округа: Студенческой, 50 лет Октября, Лысая Гора, Димитрова, Юности, Никитской, Клыкова, Косухина, проспектах Дружбы и Энтузиастов. В целом «управляйки» справляются со своими обязанностями, выявлено всего 4 нарушения.