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В Курске управляющую компанию оштрафовали за неубранный снег и лёд во дворе

Руководители еще трех «управляек» получили уведомления
В Курске управляющую компанию оштрафовали за неубранный снег и лёд во дворе

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В Курске на управляющую компанию «Курский двор» составили два протокола за невыполнение в срок законного предписания: отсутствие противогололедной обработки тротуаров, площадок перед подъездами, отсутствие расчистки внутридомовых дорог от снега. Руководители еще трех организаций - ООО «УК «ЭКСПЕРТ», ООО «ПЕРСПЕКТИВА» и ООО УК «Наш город» - получили уведомления о необходимости в кратчайшие сроки устранить недостатки, в противном случае на них тоже составят административные протоколы.

В течение недели в рамках мониторинга соблюдения правил благоустройства рабочие группы управления муниципального контроля обследовали придомовые территории на 10 улицах Центрального округа: Студенческой, 50 лет Октября, Лысая Гора, Димитрова, Юности, Никитской, Клыкова, Косухина, проспектах Дружбы и Энтузиастов. В целом «управляйки» справляются со своими обязанностями, выявлено всего 4 нарушения.
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