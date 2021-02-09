Еще 130 машин работает на региональных трассах

В расчистке дорог в Курске задействовано 79 единиц техники, еще 130 машин работает на региональных трассах. Циклы «обработка - подметание» будут производиться в течение всего времени осадков, рассказали в комитете автодорог.





По заявкам администраций округов для расчистки улиц частного сектора привлекут 8 единиц техники: 3 в Сеймском округе, 2 в Центральном и 3 в Железнодорожном.





Ранее сегодня, под утро дорожные службы провели превентивную обработку опасных участков улично-дорожной сети, основных магистралей, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Это сделано для того, чтобы песко-соляная смесь, при взаимодействии с первым снегом, не дала образоваться накату и льду. Для отсыпки дорог и улиц региона коммунальщикам понадобилось 427 тонн противогололедных материалов.