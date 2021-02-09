169 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день

96 из них - в Курске

Жертвами коронавируса стали еще пять человек - это трое мужчин и две женщины. Почти все они пожилые, но одному из умерших было 48 лет.





В целом по России за сутки подтверждено 15 019 новых диагнозов. Это минимальный прирост с 17 октября.

169 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. 96 из них - в Курске. Выписано 166 пациентов. Под наблюдением врачей остаются более 2 тысяч 800 курян.