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169 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день

96 из них - в Курске

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169 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. 96 из них - в Курске. Выписано 166 пациентов. Под наблюдением врачей остаются более 2 тысяч 800 курян. 

Жертвами коронавируса стали еще пять человек - это трое мужчин и две женщины. Почти все они пожилые, но одному из умерших было 48 лет.

В целом по России за сутки подтверждено 15 019 новых диагнозов. Это минимальный прирост с 17 октября.
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