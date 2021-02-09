Обстановку на дорогах мониторят 67 камер

Работу по уборке снега в Курске контролирует оперативный штаб при городском управлении по делам ГО и ЧС. Обстановку на дорогах мониторят 67 камер - оператор системы в реальном времени видит, что техника не только была в определенной точке города, но и действительно проводила расчистку и обработку дороги. При необходимости, горожане смогут обратиться в оперштаб по телефонам 51-92-91 и 51-92-89 и сообщить о некачественной уборке снега.





Техника вышла на курские улицы в 5 утра - проводилась посыпка автодорог песко-соляной смесью. Как объяснил председатель городского комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев, сначала машины разбрасывают реагенты. Это делает снег рыхлым и предупреждает образование накатов и, соответственно — гололёда. Спустя 4 часа, в соответствии с технологией уборки, спецтехника опускает ковши и начинает убирать снег.





Сейчас дорожники очищают проезжую часть по основным магистралям движения общественного городского транспорта, расчищают тротуары. Техника проходит «караваном» по улицам Запольной, Красный Октябрь, Светлой, Кавказской, Пучковке, проспекту Победы, Дзержинского Красной Армии, Сонина, Ленина, Радищева, Союзной, Станционной, Маяковского, Октябрьской, Перекальского, Чайковского, Малых, Полевой, проспекте Кулакова, Литовской.

По заявкам окружных администраций в расчистке улиц частного сектора задействуют 8 единиц техники. На контроле - расчистка подходов к детским садам и школам, медицинским учреждениям, а также тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок.





Работу дорожников осложняет продолжающийся снегопад. По действующим нормативам, на уборку снега с проезжей части по магистральным улицам отводится 4-5 часов после окончания снегопада, по второстепенным - сутки. При выпадении интенсивных осадков, превышающих среднемесячную норму, дорожно-эксплуатационные предприятия переходят на усиленный режим работы.