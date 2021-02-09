В Курске отметили 78-ю годовщину освобождения города

Череду торжественных мероприятий, приуроченных к памятному событию, открыло возложение цветов к Мемориалу памяти павших

8 февраля – знаменательная дата в истории столицы Соловьиного края. Именно в этот день ровно 78 лет назад Курск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Череду торжественных мероприятий, приуроченных к памятному событию, открыло возложение цветов к Мемориалу памяти павших, сообщает телеканал «

ТАКТ

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В это морозное утро к Вечному огню пришли куряне, чтобы почтить память тех, кто с оружием в руках изгнал из города вражеские силы. На участников торжественной церемонии с фотографий смотрели лица героев-освободителей. Под звуки метронома площадь погрузилась в молчание. Вместе с курянами губернатор Курской области Роман Старовойт отдал дань уважения участникам боевых действий и тем, кто 15 месяцев стойко переносил лишения оккупации.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «В такие даты я мысленно представляю точно такой же день, такая же зима. Только у нас с вами мир, а в такой же атмосфере нужно было бороться с врагом не на жизнь, а на смерть, идти в наступление.»





Также глава региона возложил цветы к могилам подполковника Степана Перекальского, который руководил боевыми действиями на территории Курска, был смертельно ранен и не дожил до исторического момента несколько часов, а также ветерана Булатова Михаила Алексеевича.





Роман Старовойт, Губернатор Курской области: «Мы люди, живущие на земле, где реально проходили события, мы знаем обо всем не со страниц очерков, книг, а со слов реальных участников. Мы стоим на земле, где происходили эти события. Эту память нужно передавать из поколения в поколение.»

Кульминацией праздничных мероприятий стала историческая реконструкция самого знаменательного для курян события далекого 43-го года. От мемориала до улицы Ленина прошла колонна боевой техники, которая могла

участвовать в освобождении города: военный легковой автомобиль, броневик-транспортер и легендарная Катюша. Они остановились прямо рядом с административным зданием, которое стало символом стойкости города.

Прямо за моей спиной вы можете видеть то самое здание, на которое 78 лет назад было водружено красное знамя Победы. Впервые за много лет в Курске снова реконструировали тот исторический момент, после которого по городу разнеслась весть об освобождении.

Раньше здесь размещался дворец Пионеров. Постройка чудом уцелела во время многочисленных бомбежек и в 1943 году подполковник Алексей Чечулин, заместитель начальника политотдела 60-й армии Воронежского фронта, водрузил на его крыше как знак того, что советские солдаты оттесняют противника на запад.





Виктор Карамышев, мэр Курска:

«Наша задача возвращать историческую правду, собирать историю по крупицам. В 2013 году мы впервые благодаря кропотливой работе с архивами нам удалось восстановить личности тех, кто водружал знамя. Это подполковник Чечулин, заместитель начальника политотдела 60-й армии. Наконец то нам стала доступна хроника.»





В этот день куряне почтили и память тех, кто прямо с поля сражения рассказывал в своих репортажах о подвиге советских солдат. Экспозиция, посвященная работе военных корреспондентов, открылась в выставочном зале «Курск-город воинской славы».





Фотохроника боев на территории города, которые шли здесь в феврале-марте 1943 года, осталась на пленках журналистов, которые несмотря ни на что исполняли свой долг. Благодаря их самоотверженному труду будущие поколения могут увидеть картины освобождения Курска, запечатленные на бумаге.





Наталья Астапова, директор центра историко-культурного наследия города Курска: «Выставка, которую мы приурочили к 78-ой годовщине освобождения города Курска, называется

«К штыку приравняли перо». Потому что были разные выставки, о разных людях, о командирах, освобождавших город Курск. В этом году мы решили посвятить ее военным журналистам, благодаря которым мы можем увидеть фотографии города Курска февраля-марта 1943 года, и что-то почитать.





Один из героев выставки – оператор Федор Леонтович. Благодаря ему куряне смогли воочию наблюдать момент водружения победного знамени, как это было в день освобождения города. Также выставка рассказывает о Константине Симонове, участвовавшем в боях на Курской дуге, Илье Эринбурге, которые описал, к каким последствиям привела 15-месячная оккупация города, и уроженце Курской области Александре Кривицком, описавшем в своей статье подвиг 28 панфиловцев.