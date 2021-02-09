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В курском отеле горничная украла золото у постоялицы

Проводя уборку, курянка заметила оставленные на столе золотые украшения и незаметно вынесла их из номера

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В Курске в полицию обратилась 47-летняя жительница Воронежа - у нее украли золотые украшения из номера гостиничного комплекса. Женщина приехала в наш город и остановилась в гостинице по улице Пучковка. Вечером, придя в номер, постоялица обнаружила пропажу золотого кольца и сережек. Об исчезновении ювелирных изделий она сообщила администратору, а затем в полицию.

Оперативники опросили персонал гостиницы, изучили запись с камер видеонаблюдения и вычислили похитительницу. Отсутствием в номере постояльца воспользовалась 24-летняя горничная. Проводя уборку, курянка заметила оставленные на столе золотые украшения и незаметно вынесла их из номера. Девушка не успела избавиться от улик, обличающих её вину. Правоохранители изъяли и вернули украшения владелице. 

А юная горничная стала фигуранткой уголовного дела.
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