В курском отеле горничная украла золото у постоялицы

Проводя уборку, курянка заметила оставленные на столе золотые украшения и незаметно вынесла их из номера

В Курске в полицию обратилась 47-летняя жительница Воронежа - у нее украли золотые украшения из номера гостиничного комплекса. Женщина приехала в наш город и остановилась в гостинице по улице Пучковка. Вечером, придя в номер, постоялица обнаружила пропажу золотого кольца и сережек. Об исчезновении ювелирных изделий она сообщила администратору, а затем в полицию.





Оперативники опросили персонал гостиницы, изучили запись с камер видеонаблюдения и вычислили похитительницу. Отсутствием в номере постояльца воспользовалась 24-летняя горничная. Проводя уборку, курянка заметила оставленные на столе золотые украшения и незаметно вынесла их из номера. Девушка не успела избавиться от улик, обличающих её вину. Правоохранители изъяли и вернули украшения владелице.





А юная горничная стала фигуранткой уголовного дела.