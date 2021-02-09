Снегопад в Курске продлится три дня. Мэр просит курян пользоваться общественным транспортом

Главам окружных администраций и дорожным службам поручено оперативно реагировать на обращения горожан

«Сегодняшний снегопад, который начался ночью, скорее всего, продлится ещё три дня. Циклон заставляет действовать мобилизовано», говорится в сообщении на официальной странице Виктора Карамышева в соцсети.





В Курске работу дорожных, коммунальных и аварийных бригад, а также мониторинг текущей ситуации осуществляет оперативный штаб. В городе работают более 400 дворников, 85 дорожных рабочих и 79 единиц техники.





Главам окружных администраций и дорожным службам поручено оперативно реагировать на обращения курян. Это сейчас должно быть в приоритете, подчеркнул градоначальник.





Курян он попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и по возможности пользоваться общественным транспортом.





«Так вы сэкономите время и не будете рисковать», заключил мэр.