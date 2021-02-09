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Лента новостей / В регионе

Снегопад в Курске продлится три дня. Мэр просит курян пользоваться общественным транспортом

Главам окружных администраций и дорожным службам поручено оперативно реагировать на обращения горожан

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«Сегодняшний снегопад, который начался ночью, скорее всего, продлится ещё три дня. Циклон заставляет действовать мобилизовано», говорится в сообщении на официальной странице Виктора Карамышева в соцсети. 

В Курске работу дорожных, коммунальных и аварийных бригад, а также мониторинг текущей ситуации осуществляет оперативный штаб. В городе работают более 400 дворников, 85 дорожных рабочих и 79 единиц техники.  

Главам окружных администраций и дорожным службам поручено оперативно реагировать на обращения курян. Это сейчас должно быть в приоритете, подчеркнул градоначальник. 

Курян он попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и по возможности пользоваться общественным транспортом. 

«Так вы сэкономите время и не будете рисковать», заключил мэр.
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