  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В декабре умерли почти полтысячи курян с подтвержденным коронавирусом

Основной причиной смерти COVID-19 стал у 42 человек

Читайте также

В декабре умерли почти полтысячи курян с подтвержденным коронавирусом. Основной причиной смерти COVID-19 стал у 42 человек. Данные из этой категории включены в статистику федерального оперштаба по коронавирусу. 

Еще у 57 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 390 человек. 

В Росстате, напомним, ведут статистику смертей от коронавируса, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы. В целом по России, по данным ведомства, коронавирус стал главной причиной смерти 25 980 человек. Общая смертность по России увеличилась на 18%. В Курской области смертность за 2020 год выросла на 14,6% - 19 004 человека.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области продолжится снегопад

Спасатели развернули вдоль федеральных автодорог Курской области 32 стационарных и один мобильный пункты обогрева

В Курске дороги расчищают больше 300 спецмашин

Снегопад в Курске продлится три дня. Мэр просит курян пользоваться общественным транспортом

В курском отеле горничная украла золото у постоялицы

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске