Основной причиной смерти COVID-19 стал у 42 человек

В декабре умерли почти полтысячи курян с подтвержденным коронавирусом. Основной причиной смерти COVID-19 стал у 42 человек. Данные из этой категории включены в статистику федерального оперштаба по коронавирусу.





Еще у 57 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 390 человек.





В Росстате, напомним, ведут статистику смертей от коронавируса, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы. В целом по России, по данным ведомства, коронавирус стал главной причиной смерти 25 980 человек. Общая смертность по России увеличилась на 18%. В Курской области смертность за 2020 год выросла на 14,6% - 19 004 человека.