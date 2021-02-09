  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске дороги расчищают больше 300 спецмашин

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 11 заявок по дорогам

Читайте также

В Курске работает более 300 единиц коммунальной, дорожной техники, а также техники, которую привлекли к расчистке различные учреждения и предприятия торговли. Помимо этого, на уборку города от снега вышли 2286 дворников и рабочих различных организаций. 

Продолжающейся снегопад сильно осложняет работу коммунальных и дорожных служб, но они не останавливаются. Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, рабочие проводят сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, затрачено более 600 кубометров песко-соляной смеси. 

Особое внимание уделяют пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы и парковкам. 
Также от снега расчищено более 2 тысяч придомовых территорий. 

В каждом округе создана оперативная группа, которая постоянно проводит мониторинг расчистки территорий. В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 11 заявок по дорогам. Все они оперативно отработаны.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области продолжится снегопад

Спасатели развернули вдоль федеральных автодорог Курской области 32 стационарных и один мобильный пункты обогрева

В декабре умерли почти полтысячи курян с подтвержденным коронавирусом

Снегопад в Курске продлится три дня. Мэр просит курян пользоваться общественным транспортом

В курском отеле горничная украла золото у постоялицы

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске