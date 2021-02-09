В Курске дороги расчищают больше 300 спецмашин

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 11 заявок по дорогам

В Курске работает более 300 единиц коммунальной, дорожной техники, а также техники, которую привлекли к расчистке различные учреждения и предприятия торговли. Помимо этого, на уборку города от снега вышли 2286 дворников и рабочих различных организаций.





Продолжающейся снегопад сильно осложняет работу коммунальных и дорожных служб, но они не останавливаются. Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, рабочие проводят сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, затрачено более 600 кубометров песко-соляной смеси.





Особое внимание уделяют пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы и парковкам.

Также от снега расчищено более 2 тысяч придомовых территорий.





В каждом округе создана оперативная группа, которая постоянно проводит мониторинг расчистки территорий. В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 11 заявок по дорогам. Все они оперативно отработаны.