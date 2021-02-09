Спасатели развернули вдоль федеральных автодорог Курской области 32 стационарных и один мобильный пункты обогрева

Мобильный пункт располагается на 507 километре трассы М-2, вблизи населенного пункта Курица

Спасатели развернули вдоль федеральных автодорог Курской области стационарные и мобильный пункты обогрева.





Мобильный пункт располагается на 507 километре трассы М-2, вблизи населенного пункта Курица. Он функционирует с 14 часов и до стабилизации обстановки. Его вместимость – 28 человек. Водители и пассажиры смогут отдохнуть, согреться, попить горячего чая и зарядить мобильные устройства. 32 стационарных пункта традиционно располагаются на базе зданий и сооружений вдоль автодорог.





В случае возникновения снежных заносов для работы мобильных групп в труднодоступных местах создана нештатная группа экстренного реагирования, в состав которой входит техника высокой проходимости.





По территории Курской области проходят 4 автомобильные дороги федерального значения общей протяжённостью 417 км. МЧС мониторит трассы с привлечением оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов, а также в режиме реального времени при помощи 13 видеокамер, установленных на федеральных дорогах.