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Лента новостей / В регионе

Столичные ученые представили модель новой двухуровневой маршрутной сети Курска

Она основана на пересадочной модели и включает магистральные и подвозящие маршруты

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На протяжении всего 2020 года столичные ученые из Научно-исследовательского института автомобильного транспорта обследовали более 200 маршрутов, провели социологическое исследование не только в интернете, но и по телефону, проанализировали мнения жителей и выделили ключевые проблемы курского общественного транспорта. Модель новой двухуровневой маршрутной сети городской агломерации они представили накануне. 

Она основана на пересадочной модели и включает магистральные и подвозящие маршруты. Это позволит сделать стабильной работу общественного транспорта с минимальным интервалом движения. Пересадки между уровнями будут бесплатными, льготы сохранятся. 

На магистральных маршрутах уберут ПАЗы, они будут работать с 6 утра до 11 вечера. Подвозящие - с 5 утра до полуночи. Интервал движения транспорта в час пик не будет превышать 10-15 минут, вечером – 15-20 минут. 

Проект маршрутной сети обсудят на общественных слушаниях, после чего его смогут утвердить и будут внедрять. Предложения по улучшению транспортного планирования Курской городской агломерации можно отправлять на электронную почту transport46@bk.ru.
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