Разработчики новой транспортной системы Курска предложили 8 вариантов развития трамвайной сети

Один из них – реорганизовать и реконструировать инфраструктуру трамвайной сети по 1-му маршруту и части 4-го

Разработчики новой транспортной системы Курска предложили сразу 8 вариантов развития трамвайной сети. Один из них – реорганизовать и реконструировать инфраструктуру трамвайной сети по 1-му маршруту и части 4-го с продлением до железнодорожного вокзала.





Троллейбусная сеть останется неизменной, планируется лишь продлить и модернизировать участок в поселке Северном.





Проект маршрутной сети обсудят на общественных слушаниях, после чего его смогут утвердить и будут внедрять. Предложения по улучшению транспортного планирования Курской городской агломерации можно отправлять на электронную почту transport46@bk.ru.