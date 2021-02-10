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Разработчики новой транспортной системы Курска предложили 8 вариантов развития трамвайной сети

Один из них – реорганизовать и реконструировать инфраструктуру трамвайной сети по 1-му маршруту и части 4-го

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Разработчики новой транспортной системы Курска предложили сразу 8 вариантов развития трамвайной сети. Один из них – реорганизовать и реконструировать инфраструктуру трамвайной сети по 1-му маршруту и части 4-го с продлением до железнодорожного вокзала. 

Троллейбусная сеть останется неизменной, планируется лишь продлить и модернизировать участок в поселке Северном. 

Проект маршрутной сети обсудят на общественных слушаниях, после чего его смогут утвердить и будут внедрять. Предложения по улучшению транспортного планирования Курской городской агломерации можно отправлять на электронную почту transport46@bk.ru.
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