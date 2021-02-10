Вместе со снегом с курских улиц убирали неправильно припаркованные машины

Колонны техники продолжали работать всю ночь. Работы продолжатся и днём, количество техники увеличат

За ночь курские дорожники вывезли 1680 кубометров снега, израсходовано 522 м3 песко-соляной смеси. Колонны техники продолжали работать всю ночь, было задействовано 53 спецмашины.





Работы продолжатся и днём, количество техники увеличат. Кроме этого, дорожники будут формировать снежные валы, тем самым подготавливая фронт работы для ночной смены - вывоза снега на специальные площадки.





Стоит сказать отдельно, что ликвидируя последствия снегопада, дорожники в очередной раз столкнулись с проблемой неправильно припаркованных автомобилей. Оставленные вдоль проезжей части машины, не только занимают полосу движения, что снижает пропускную способность дорог, но и не позволяют полноценно и качественно убирать снег.

На зиму на этих улицах установили знаки, запрещающие остановку, однако нарушителей это не останавливает. Так, накануне наряду со снежными заносами убирали и припаркованные в зоне действия запрещающих знаков машины, их эвакуировали на штраф-стоянки.