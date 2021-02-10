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Лента новостей / В регионе

Вместе со снегом с курских улиц убирали неправильно припаркованные машины

Колонны техники продолжали работать всю ночь. Работы продолжатся и днём, количество техники увеличат

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За ночь курские дорожники вывезли 1680 кубометров снега, израсходовано 522 м3 песко-соляной смеси. Колонны техники продолжали работать всю ночь, было задействовано 53 спецмашины. 

Работы продолжатся и днём, количество техники увеличат. Кроме этого, дорожники  будут формировать снежные валы, тем самым подготавливая фронт работы для ночной смены - вывоза снега на специальные площадки. 


Стоит сказать отдельно, что ликвидируя последствия снегопада, дорожники в очередной раз столкнулись с проблемой неправильно припаркованных автомобилей. Оставленные вдоль проезжей части машины, не только занимают полосу движения, что снижает пропускную способность дорог, но и не позволяют полноценно и качественно убирать снег.
 
На зиму на этих улицах установили знаки, запрещающие остановку, однако нарушителей это не останавливает. Так, накануне наряду со снежными заносами убирали и припаркованные в зоне действия запрещающих знаков машины, их эвакуировали на штраф-стоянки.
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