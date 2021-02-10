В курский оперштаб по контролю за непогодой накануне поступило 17 заявок от курян на расчистку улиц

Мобильные оперативные группы также продолжат работу по контролю за качеством уборки снега

В городской оперативный штаб по контролю прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений накануне поступило 17 заявок от курян на расчистку улиц. Сегодня к 8 утра все заявки были отработаны.





Мобильные оперативные группы также продолжат работу по контролю за качеством уборки снега. Во вторник они выдали 57 уведомлений управляющим компаниям, предприятиям торговли и другим организациям о недостаточной уборке снега с подведомственных территорий. Сегодня пройдет повторная проверка и в случае, если работы будут не выполнены, ответственных лиц оштрафуют.

По прогнозу синоптиков сегодня снегопад продолжится. Это создаст дополнительную работу для дорожных и коммунальных служб, которой и так еще много. В городском управлении ГО и ЧС просят водителей не парковать автомобили на проезжей части, чтобы не создавать препятствия для работы снегоуборочной техники. Кроме того, автомобилистам напоминают, что на ряде улиц Курска на зимний период введен запрет на парковку и стоянку автомобилей.