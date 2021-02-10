Лжебанкиры напугали молодого человека тем, что кто-то пытается взять кредит на его имя и предложили отменить операцию

Курянин перевёл деньги мошенникам и несколько часов ждал их звонка. Лжебанкиры напугали молодого человека тем, что кто-то пытается взять кредит на его имя и предложили отменить операцию. После этого стали интересоваться картами каких банков пользуется курянин и сколько денег хранит на счетах. Сумев втереться к нему в доверие, аферисты выведали номера карт, сроки их действия и проверочные коды.





Но воспользоваться этими данными злоумышленники по какой то причине не смогли, поэтому уговорили молодого человека сделать всё самостоятельно. Лжесотрудники банка заставили снять курянина все свои сбережения – около 200 тысяч рублей - и положить на временный «безопасный» счёт, который сами назвали.





Горожанин выполнил все инструкции и своими руками отправил сбережения неизвестно куда. Собеседники пообещали вскоре перезвонить и прислать курьера с новыми картами. Прождав звонка больше трёх часов, курянин стал понимать, что общался не с сотрудниками банка, а с мошенниками и обратился в полицию. По его заявлению возбудили уголовное дело.