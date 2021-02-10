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Лента новостей / В регионе

На улицах Дзержинского и Красной Армии Курска хотят ввести одностороннее движение

В приоритете новой маршрутной сети - общественный транспорт и стабильный интервал движения 

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Для контроля приоритета общественного транспорта и обеспечения стабильного интервала движения столичные эксперты предлагают обустроить в Курске 25 километров новых выделенных полос: на улицах Дзержинского, Красной Армии, Карла Маркса, Ленина, Энгельса и проспекте Кулакова. Это могут сделать уже в этом году. 

На 2023-24 годы планируется ввести одностороннего движения на улицах Дзержинского и Красной Армии. Транспортный поток предлагают пустить по улице вверх Дзержинского в сторону Энгельса, а по Красной Армии в сторону улицы Александра Невского.
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