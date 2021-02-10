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Лента новостей / В регионе

В Курске сегодня продолжат эвакуировать машины, мешающие уборке снега

Припаркованные вдоль проезжей части автомобили влияют на скорость и качество уборки 

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Инспекторы ГИБДД ночью провели рейд и эвакуировали на штраф-стоянки припаркованные с нарушением автомобили с проспектов Победы и Дружбы, а также с улицы Краснополянской.

Дорожники трудились всю ночь, но их работу значительно осложняют автомобили, припаркованные вдоль проезжей части, даже в тех местах, где остановка транспортных средств запрещена соответствующими дорожными знаками. Это влияет на скорость и качество уборки, сетуют в мэрии.

Сегодня коммунальные службы продолжают работы по уборке снега, а инспекторы ГИБДД продолжат эвакуировать машины, припаркованные с нарушениями. Курян просят н оставлять автомобили в зоне действия знаков, запрещающих стоянку.
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