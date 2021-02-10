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Лента новостей / В регионе

Курская область получит 50 млн рублей на программу развития промышленности

Она включает субсидирование затрат предприятий на оборудование и предоставления льготных займов на реализацию инвестиционных проектов

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Курская область получит 50 млн рублей на программу развития промышленности. Такое решение озвучили на совещании в Минпромторге, в котором принял участие председатель регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксёнов. 
 
Отмечается, что наш регион со своей программой развития промышленности впервые участвовал в конкурсном отборе Министерства на предоставление Единой региональной субсидии. Всего было подано 52 заявки от субъектов, одобрено только 25 из них. Курская область заняла 7-е место.  
 
Программа развития промышленности Курской области включает в себя два направления, по которым возможно получение федеральных средств. Первое – это субсидирование затрат предприятий на приобретение оборудования. Второе – докапитализация регионального Фонда развития промышленности, что необходимо для предоставления льготных займов на реализацию инвестиционных проектов.
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