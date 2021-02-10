Курские волонтёры помогают пожилым людям с уборкой мусора

Ещё в августе они запустили проект «Чистая помощь», направленный не только на заботу о пожилых людях, но и на сохранение окружающей среды

В Курске проживает немало тяжелобольных и пожилых людей, которым сложно самостоятельно выйти из дома и справиться с простыми бытовыми трудностями, например, вынести мусор. В период пандемии коронавируса таких стало в разы больше. Многие пенсионеры, имеющие хронические заболевания, вынуждены соблюдать самоизоляцию. К проблемам таких людей не остались равнодушны курские волонтёры. Ещё в августе они запустили проект «Чистая помощь», направленный не только на заботу о пожилых людях, но и на сохранение окружающей среды. А сейчас у активистов большие планы по его развитию, сообщает телеканал « ТАКТ ».

Каждый понедельник, среду и пятницу курские эковолонтёры начинают с обхода домов. Звонят в квартиры тяжелобольных и пожилых людей, которые не в состоянии самостоятельно вынести мусор и обращаются за такой помощью. Далее – пакеты с отходами забирают. Волонтёры рассказывают – те, кто соблюдает самоизоляцию, оставляют их на лестничной клетке, остальные всегда открывают дверь и благодарят.

- Конечно, мне обязательно нужно. Я никуда не выхожу, кроме как по дому по стенке. Спасибо, что вы есть, что вы помогаете.

Акция «Чистая помощь», в первую очередь, направлена на помощь пожилым людям. Но это её не единственная польза – говорят волонтёры. Некоторые отходы, так называемое второсырьё, активисты отдают на переработку. Этот проект существует в Курске уже полгода. Но в силу того, что многие пожилые люди не пользуются Интернетом, о нём по-прежнему известно далеко не всем нуждающимся в помощи. Волонтёры призывают курян рассказывать об акции всем близким и знакомым, которым сложно выходить из дома.

Екатерина Комарова, руководитель экологического движения «ЭкоКурск»: Человек, который нуждается в такой помощи, может позвонить по телефону 37-01-59 и сказать, что ему нужна

такая помощь. Волонтёр придёт, позвонит в его дверь, человек выставит мусор за дверь, и его отправят по назначению. Или на переработку, если это вторсырьё, или на захоронение, если это мусор.

Первые полгода проект работал только в районе КЗТЗ, с февраля волонтёры начали помогать ещё и тем, кто живёт в районе «Парковой». В ближайших планах активистов – расширять географию. Они обещают, уже скоро акция «Чистая помощь» будет работать по всему Курску.