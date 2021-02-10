  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Управление ФСИН по Курской области возглавил полковник из Москвы

В Курске планируют создать исправительные центры для принудительных работ

Читайте также

Управление ФСИН по Курской области возглавил полковник из Москвы. С 8 февраля начальником регионального Управления ФСИН назначен Сергей Коновалов. До этого он занимал должность первого заместителя начальника УФСИН России по Москве. Ранее проходил службу в МВД и занимал различные должности оперативно-начальствующего состава в УИС Тюменской области. Неоднократно награжден медалями «За доблесть в службе», «За вклад в развитие УИС России», «За отличие в службе» I, II и III степени, «За боевое содружество» и «За службу на Кавказе».

Губернатор с Сергеем Коноваловым наметили первые направления работы. В том числе это касается привлечения осужденных к труду. В частности, предстоит изучить вопрос создания исправительных центров для принудительных работ.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют небольшой снег и небольшой мороз

Завтра на улице Пучковка Курска отключат отопление и горячую воду

Курские волонтёры помогают пожилым людям с уборкой мусора

13 февраля в Курске пройдет «Лыжня России-2021»

Курская область получит 50 млн рублей на программу развития промышленности

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске