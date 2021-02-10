В Курске планируют создать исправительные центры для принудительных работ

Управление ФСИН по Курской области возглавил полковник из Москвы. С 8 февраля начальником регионального Управления ФСИН назначен Сергей Коновалов. До этого он занимал должность первого заместителя начальника УФСИН России по Москве. Ранее проходил службу в МВД и занимал различные должности оперативно-начальствующего состава в УИС Тюменской области. Неоднократно награжден медалями «За доблесть в службе», «За вклад в развитие УИС России», «За отличие в службе» I, II и III степени, «За боевое содружество» и «За службу на Кавказе».





Губернатор с Сергеем Коноваловым наметили первые направления работы. В том числе это касается привлечения осужденных к труду. В частности, предстоит изучить вопрос создания исправительных центров для принудительных работ.