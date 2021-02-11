Авария произошла 19 февраля примерно в 18 часов на проспекте Дружбы рядом с домом №11/2

В Курске ищут водителя, который сбил пенсионерку и скрылся. Авария произошла 19 февраля примерно в 18 часов на проспекте Дружбы рядом с домом №11/2.Неустановленный водитель, управляя, неустановленным автомобилем, по предварительным данным, совершил наезд на 74-летнюю женщину. Водитель скрылся с места происшествия, а пенсионерка результате получила травмы.Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8 (4712) 36-70-01 и 36-70-02.