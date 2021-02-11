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Курянка продавала детскую кроватку и лишилась 92 тысячи рублей

Покупатель торопливо предложил перевести необходимую сумму ей на банковскую карту, даже не желая посмотреть товар
Курянка продавала детскую кроватку и лишилась 92 тысячи рублей

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Жительница Курска продавала детскую кроватку и лишилась 92 тысячи рублей. Она стала очередной жертвой телефонных аферистов. 

Курянка разместила в интернете объявление о продаже детской кроватки. В тот же день ей позвонил неизвестный мужчина. Покупатель торопливо предложил перевести необходимую сумму ей на банковскую карту, даже не желая посмотреть товар. Женщину такой вариант сделки устроил, и она продиктовала номер кредитки. Продолжив общение с незнакомцем, курянка сообщила всю конфиденциальную информацию о банковской карте, предоставив тем самым мошеннику доступ к личному онлайн-кабинету. Помимо кредитки к ее номеру телефона были привязаны еще две карты, с которых злоумышленники списали денежные средства. После разговора с лжепокупателем женщина лишилась 92 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают: если незнакомец предлагает перевести задаток на карту или полностью оплатить товар, то перед вами мошенник.

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