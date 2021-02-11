Первым компонентом «Спутника» привились более 22 тысяч курян

Очередь из желающих получить прививку от ковида сформирована на две недели вперед

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 22 178 курян, полностью завершили вакцинацию 3055 человек. Всего в Курскую область поступило уже 31 267 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Поставки препарата продолжаются. До 15 февраля должна поступить партия, которая позволит привить 9,5 тысяч человек.Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг. Очередь из желающих получить «Спутник V» сформирована на две недели вперед, рассказал главврач областного кожвендиспансера Михаил Лукашов. Записаться можно и по телефону районной поликлиники, номер подскажут на горячей линии «122» (время работы – с 8 утра до 8 вечера, ежедневно без перерывов и выходных), а также по телефону 70-60-00 линии, организованной в областном кожвендиспансере (она работает также с 8 утра до8 вечера, но с понедельника по субботу). В неделю поступает не менее 700 звонков. Люди интересуются побочными эффектами, противопоказаниями для вакцинации и порядком записи.Отмечается, что вакцина прошла все виды клинических исследований на безопасность. Состоит она из двух компонентов на основе вектора аденовируса: первый запускает иммунный ответ, второй разгоняет и усиливает его. Могут быть небольшие побочные эффекты: кратковременное повышение температуры, болезненность в месте укола. Все это в рамках нормы, говорит главный внештатный инфекционист регионального комитета здравоохранения Олег Девянин.Специалисты отмечают, что «Спутник V» формирует стойкий иммунитет к коронавирусу в течение 42 дней от начала вакцинации. Считается, что прививка дает защиту на 2 года.Напомним, что вакцинация от коронавируса вошла в Национальный календарь прививок. Проводится она бесплатно и добровольно.