пожар в деревне Репина Октябрьского района Курской области унес жизни двух людей. Ранее сообщалось об одном погибшем. Предположительной причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении.Случившийся накануне
Задымление в жилом доме увидели соседи. Они разбили окно, но помещение было полностью в дыму. На место пожара прибыли огнеборцы Октябрьского района и двух пожарно-спасательных частей Курска, добровольная пожарная дружина Черницынского сельского совета, скорая медицинская помощь и службы жизнеобеспечения населения. Огонь практически полностью уничтожил жилой дом. Погибли два человека: 83-летняя пенсионерка и 55-летний мужчина. Отмечается, что мужчина состоял в «группе риска» как злоупотребляющий алкоголем.
Всего с начала года по из-за непотушенных сигарет погибли 7 человек, говорят в региональном МЧС. Как правило, большинство погибших курили в нетрезвом виде. Как результат – трагедии, уносящие жизни людей. Температура тлеющей сигареты – свыше 300 градусов, время тления – до 30 минут, отмечают спасатели.
Из-за непотушенной сигареты в Курской области сгорели два человека
Всего с начала года по из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибли 7 человек