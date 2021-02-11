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Из-за непотушенной сигареты в Курской области сгорели два человека

Всего с начала года по из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибли 7 человек

Из-за непотушенной сигареты в Курской области сгорели два человека

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Случившийся накануне пожар в деревне Репина Октябрьского района Курской области унес жизни двух людей. Ранее сообщалось об одном погибшем. Предположительной причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении. 

Задымление в жилом доме увидели соседи. Они разбили окно, но помещение было полностью в дыму. На место пожара прибыли огнеборцы Октябрьского района и двух пожарно-спасательных частей Курска, добровольная пожарная дружина Черницынского сельского совета, скорая медицинская помощь и службы жизнеобеспечения населения. Огонь практически полностью уничтожил жилой дом. Погибли два человека: 83-летняя пенсионерка и  55-летний мужчина. Отмечается, что мужчина состоял в «группе риска» как злоупотребляющий алкоголем. 

Всего с начала года по из-за непотушенных сигарет погибли 7 человек, говорят в региональном МЧС. Как правило, большинство погибших курили в нетрезвом виде. Как результат – трагедии, уносящие жизни людей. Температура тлеющей сигареты – свыше 300 градусов, время тления – до 30 минут, отмечают спасатели. 
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