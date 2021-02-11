На Курскую область снова надвигается метель

Также курян предупреждают о тумане и гололедице

Региональное МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в Курской области на ближайшие сутки.По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра в регионе будет облачно. Ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, днем - с дождем. Утром и днем на северо-западе области местами пройдет очень сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, утром и днем в отдельных районах туман.Порывы ветра утром и днем местами будут достигать 15 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 5ºС-10ºС мороза, днем синоптики прогнозируют от 1ºС до 6ºС мороза, местами температуры будут колебаться до 4ºС тепла.