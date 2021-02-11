В Курске 57 водителей оштрафовали за нечитаемые госномера
28 водителей схлопотали штраф 5 тысяч рублей или лишились прав на несколько месяцев
Как поясняют в правовом отделении городского УМВД, за управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований госстандарта государственными регистрационными знаками предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. Исключение составляют случаи, предусмотренные ч. 2 ст. 12.2 КоАП.
28 водителей привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 12.2, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишения права управления на срок от одного до трех месяцев. Ответственность наступает за управление транспортным средством в следующих случаях (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ):
- без государственных регистрационных знаков (в том числе без одного из них);
- без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков (в том числе только одного из них);
- с государственными регистрационными знаками, видоизмененными (например, путем заклеивания) или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих их идентификации (например, шторки, электромагниты, лист бумаги, грязь, снег и т.д.), если визуальный осмотр транспортного средства позволяет с очевидностью сделать вывод о том, что они нанесены с целью затруднения или невозможности идентификации знаков (например, загрязнение фрагмента знака не связано с погодными условиями).