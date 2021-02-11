В Курске 57 водителей оштрафовали за нечитаемые госномера

28 водителей схлопотали штраф 5 тысяч рублей или лишились прав на несколько месяцев

С начала года в Курске сотрудники ГИБДД выявили 85 водителей, которые управляли автомобилем с нечитаемыми госномерами. 57 из них привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ.Как поясняют в правовом отделении городского УМВД, за управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований госстандарта государственными регистрационными знаками предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. Исключение составляют случаи, предусмотренные ч. 2 ст. 12.2 КоАП.28 водителей привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 12.2, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишения права управления на срок от одного до трех месяцев. Ответственность наступает за управление транспортным средством в следующих случаях (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ):- без государственных регистрационных знаков (в том числе без одного из них);- без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков (в том числе только одного из них);- с государственными регистрационными знаками, видоизмененными (например, путем заклеивания) или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих их идентификации (например, шторки, электромагниты, лист бумаги, грязь, снег и т.д.), если визуальный осмотр транспортного средства позволяет с очевидностью сделать вывод о том, что они нанесены с целью затруднения или невозможности идентификации знаков (например, загрязнение фрагмента знака не связано с погодными условиями).