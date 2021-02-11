В Курске пытаются решить проблемы с уличными светильниками

ТАКТ». Сотрудничество с предыдущим подрядчиком обернулось неудачным опытом. Пришлось через суд приостанавливать действие энергосервисного контракта: его условия выполнялись хуже некуда. В этих условиях приход в Курск нового поставщика уличного света в 2019 году стал источником больших надежд на улучшение ситуации. Планы были грандиозные.Вопрос уличного освещения в Курске – целая эпопея тягот, поражений и побед, хотя и сомнительных, которые пришлось преодолеть городским властям, передает телеканал «
Алексей Аникин, генеральный директор ООО «Световые технологии ЭСКО»:
«Заменить предстоит 25 871 светильник на 961 улице. Наша компания является энергосервисной и ведет свой бизнес с 2015 года. Традиционно постараемся реализовать мероприятие ко Дню энергетика.»
Цифры на первый взгляд выглядят внушительными. Подрядчик провел грандиозную работу заменяя старые светильники на новые светодиодные, которые должны были и затраты на электроэнергию сократить, и улучшить качество видимости на улицах.
Алексей Аникин, генеральный директор ООО «Световые технологии ЭСКО»:
«Натриевые и ртутные светильники имеют ряд недостатков. Например, качество света, это индекс цветопередачи. Как это выражается. При жёлтом освещении натриевом мы не можем различить остальные цвета. Безусловно люди сразу же почувствуют, что качество света очень хорошее, мы будем различать цвета, нам будет комфортно. Температура света будет теплой, то есть 4000 Кельвин. Соответственно, это не будет синевой резать глаза. То есть по всем самым лучшим практикам, какие сейчас применяются, по стандартам освещения городов.»
Казалось бы, воплотить замысел в жизнь удалось. На своей пресс-конференции в октябре прошлого года губернатор Роман Старовойт, подводя промежуточные итоги работы, коснулся этого вопроса.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Но сегодня можно сказать, что в целом вопрос с освещением в Курске решен. Установлены новые осветительные приборы. Больше 25 тысяч светильников заменено. Единственное – сетевое хозяйство, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Именно поэтому после ветров, штормовых предупреждений мы с вами видим отключаются некоторые участки освещения. Но постепенно мы будем менять и эту историю.»
Но на деле выходить из темноты город не спешит. Несмотря на то, что центральные улицы стали освещаться на порядок лучше, а архитектурная подсветка добавляет эстетики и улучшает видимость, жители некоторых микрорайонов продолжают жаловаться на то, что в темное время на их улицах царит кромешная темень. Магистральный проезд, проспект Плевицкой, улица Энгельса и это далеко не все места в городе, где людям приходится идти домой по вечерам практически на ощупь. В интернете появились кадры любительской съемки, на которых уличные фонари в деревне Щетинка и на проспекте Плевицкой и вовсе устраивают настоящие световые шоу. Об этом очевидцы сообщили в Центр Управления регионом.
Виктор Карамышев, мэр г. Курска: «Оборудование новое. Оно соответствует требованиям, но вместе с тем сырая погода и определенная ветровая нагрузка. Происходит разрыв контакта и из-за этого происходит мигание. Сейчас уже все устранено. Сейчас обследуем Кировский мост. Я думаю, что сегодня вопрос также будет снят с повестки дня.»
Для главы региона такое объяснение показалось не убедительным. Он отметил, что влажность в регионе сравнительно невысокая и надо внимательнее изучить проблему. Роман Старовойт призвал усилить работу, реагировать на обращения курян оперативнее. Действительно, если городские власти будут внимательнее подходить к вопросу, город ожидает по-настоящему светлое будущее.
В Курске пытаются решить проблемы с уличными светильниками
Роман Старовойт призвал усилить работу, реагировать на обращения курян оперативнее