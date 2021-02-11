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Лента новостей / В регионе

В Курске на улице Карла Маркса сделают многоуровневую транспортную развязку

Она позволит разгрузить этот район от транспортных заторов
В Курске на улице Карла Маркса сделают многоуровневую транспортную развязку

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Курские власти всерьез взялись за реконструкцию городских магистралей. Роман Старовойт встретился в Минтрансе с главой ведомства Виталием Савельевым и обсудил вопросы развития транспортного комплекса Курской области. 

В прошлом году благодаря нацпроекту в Курске отремонтировали 50 км автодорог. По итогам общественного голосования выбраны наиболее востребованные для транспортной сети и жителей объекты. Речь идет о капиталоемких мероприятиях. В частности, началось проектирование многоуровневой транспортной развязки на улице Карла Маркса в точке примыкания проспекта Победы. Она позволит разгрузить этот район от транспортных заторов. Для опережающего ввода в эксплуатацию этого и других объектов Минтранс готов предоставить Курской области дополнительное софинансирование из федерального бюджета.

Также говорилось о передаче ряда автодорог общего пользования из региональной собственности в федеральную. В первую очередь, это трассы, ведущие к государственной границе, а также проходящие через крупные города. Сейчас продолжается передача в федеральную собственность части дороги Курск – Борисоглебск – Кшенский – Елец. В то же время магистрали, которые утрачивают статус федеральных, принимаются в региональную собственность.

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