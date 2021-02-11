В 14-й школе Курска открылся кадетский класс Росгвардии

Это уже третий кадетский класс Росгвардии на базе городской школы

На базе средней общеобразовательной школы № 14 Курска открылся кадетский класс Росгвардии. Ему присвоено имя кавалера ордена Мужества Александра Вершкова, погибшего при выполнении служебно-боевых задач в Чеченской Республике в 2003 году.Торжественная церемония посвящения в кадеты Росгвардии учеников 6 «Б» класса прошла в областном Дворце молодежи. 17 человек получили удостоверения кадета и нагрудный значок «Кадеты России».Теперь в учебной программе у школьников появятся такие дополнительные дисциплины как строевая, высотная, огневая, физическая подготовки и выездные занятия. Обучать кадет будут сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии, а также инструкторы центра спортивно-патриотического воспитания «Витязь 46».В ведомстве отмечают, что это уже третий кадетский класс Росгвардии на базе городской школы, еще два открыты в школах № 60 и № 17. Профильные группы существуют также в Курском автотехническом колледже, где можно получить среднее профессиональное образование и поступить на службу в Росгвардию.