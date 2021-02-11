  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В 14-й школе Курска открылся кадетский класс Росгвардии

Это уже третий кадетский класс Росгвардии на базе городской школы
В 14-й школе Курска открылся кадетский класс Росгвардии

Читайте также

На базе средней общеобразовательной школы № 14 Курска открылся кадетский класс Росгвардии. Ему присвоено имя кавалера ордена Мужества Александра Вершкова, погибшего при выполнении служебно-боевых задач в Чеченской Республике в 2003 году.

Торжественная церемония посвящения в кадеты Росгвардии учеников 6 «Б» класса прошла в областном Дворце молодежи. 17 человек получили удостоверения кадета и нагрудный значок «Кадеты России».

Теперь в учебной программе у школьников появятся такие дополнительные дисциплины как строевая, высотная, огневая, физическая подготовки и выездные занятия. Обучать кадет будут сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии, а также инструкторы центра спортивно-патриотического воспитания «Витязь 46».

В ведомстве отмечают, что это уже третий кадетский класс Росгвардии на базе городской школы, еще два открыты в школах № 60 и № 17. Профильные группы существуют также в Курском автотехническом колледже, где можно получить среднее профессиональное образование и поступить на службу в Росгвардию.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На Курскую область снова надвигается метель

За ночь с курских улиц вывезли более 1800 кубометров снега

В Курске пытаются решить проблемы с уличными светильниками

В Курске на улице Карла Маркса сделают многоуровневую транспортную развязку

В Курске 57 водителей оштрафовали за нечитаемые госномера

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске