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Лента новостей / В регионе

За ночь с курских улиц вывезли более 1800 кубометров снега

Мэрия вновь просит курян освободить проезды во дворах многоэтажек, обочины дорог для работы снегоуборочной техники и проезда машин экстренных служб
За ночь с курских улиц вывезли более 1800 кубометров снега

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За ночь с курских улиц вывезли более 1800 кубометров снега. В уборке было задействовано 77 спецмашин. Днем количество техники на улицах Курска увеличили.  

В очередной раз в администрации обращают внимание на то, что в сложных погодных условиях скорость движения городского пассажирского транспорта снижается. Усугубляет ситуацию зауженность проезжей части из-за брошенных автомашин. 

Мэрия вновь просит курян с пониманием отнестись к сложившейся в связи с непогодой ситуации и призывает освободить проезды во дворах многоэтажек, обочины дорог для работы снегоуборочной техники, проезда автомобилей экстренных служб и полноценной работы городского пассажирского транспорта.

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