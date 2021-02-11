Мэрия вновь просит курян освободить проезды во дворах многоэтажек, обочины дорог для работы снегоуборочной техники и проезда машин экстренных служб

За ночь с курских улиц вывезли более 1800 кубометров снега. В уборке было задействовано 77 спецмашин. Днем количество техники на улицах Курска увеличили.В очередной раз в администрации обращают внимание на то, что в сложных погодных условиях скорость движения городского пассажирского транспорта снижается. Усугубляет ситуацию зауженность проезжей части из-за брошенных автомашин.Мэрия вновь просит курян с пониманием отнестись к сложившейся в связи с непогодой ситуации и призывает освободить проезды во дворах многоэтажек, обочины дорог для работы снегоуборочной техники, проезда автомобилей экстренных служб и полноценной работы городского пассажирского транспорта.