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В Курске стало меньше «уклонистов»

В мэрии Курска подвели итоги осенней призывной кампании
В Курске стало меньше «уклонистов»

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На совещании в мэрии Курска с участием председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова и военного комиссара Курской области Владимира Родионова подвели итоги осенней призывной кампании. Она завершилась 31 декабря. На городские призывные комиссии с октября по декабрь были вызваны 1639 призывников. В войска отправился 351 новобранец. Куряне проходят службу в основном в пределах Западного военного округа. В армию ребята призываются только после прохождения медицинского освидетельствования и установления категории годности к военной службе.  

Сократилось количество так называемых «уклонистов». Военные комиссариаты совместно с правоохранительными органами регулярно проводят розыск призывников, кто уклоняется от получения повесток. Военкомы лично встречаются с родителями таких парней и разъясняют, что их сын в будущем не сможет устроиться на работу в силовые ведомства или на государственную службу. 

Однако межведомственное взаимодействие по всем вопросам, касающихся призыва, в том числе, при проведении мероприятий по оповещению, а также розыску «уклонистов» все же необходимо наладить, отметил мэр города  Виктор Карамышев. Весенний призыв стартует уже 1 апреля и вопросы обеспечения обороноспособности государства, подчеркнул градоначальник, должны оставаться на первом месте. 

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