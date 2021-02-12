В Курске стало меньше «уклонистов»
В мэрии Курска подвели итоги осенней призывной кампании
Сократилось количество так называемых «уклонистов». Военные комиссариаты совместно с правоохранительными органами регулярно проводят розыск призывников, кто уклоняется от получения повесток. Военкомы лично встречаются с родителями таких парней и разъясняют, что их сын в будущем не сможет устроиться на работу в силовые ведомства или на государственную службу.
Однако межведомственное взаимодействие по всем вопросам, касающихся призыва, в том числе, при проведении мероприятий по оповещению, а также розыску «уклонистов» все же необходимо наладить, отметил мэр города Виктор Карамышев. Весенний призыв стартует уже 1 апреля и вопросы обеспечения обороноспособности государства, подчеркнул градоначальник, должны оставаться на первом месте.