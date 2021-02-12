Руководителям организаций рекомендовано разрешать сотрудникам вакцинироваться в рабочее время

В Курской области создадут оперативный штаб по вакцинации от коронавируса. Возглавит его заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. Аналогичные структуры рекомендовано организовать в муниципальных образованиях. Решение принято на прошедшем накануне заседании оперштаба.





Руководителям организаций рекомендовано разрешать сотрудникам вакцинироваться в рабочее время при подтверждении записи.





Через единый портал Госуслуг на вакцинацию от коронавируса записались более 3,7 тысяч курян. Запись на вакцинацию доступна всем жителям региона вне зависимости от прикрепления к медорганизации.





В регионе организовано 38 пунктов вакцинации и 5 мобильных бригад. Первым компонентом «Спутника» привились уже 25 тысяч курян, полностью завершили вакцинацию более 3 тысяч человек.