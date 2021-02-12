В Курске для участников «Лыжни России-2021» подготовили специальные стоянки

В этом году парковать личный автотранспорт по обочинам дорог не разрешается

Завтра в Курске состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021». В этом году парковать личный автотранспорт по обочинам дорог не разрешается. Дорожники подготовят специальные стоянки:1. Автодром ДОСААФ (ул. Сумская – ул. Автодромная). С 10 до 14 часов от автодрома до места старта будет ходить бесплатный пассажирский автобус.2. Парковка у лыжной базы после поворота на детские лагеря (ул. Сумская – ул. Парк Солянка).3. Парковки на территории санатория «Маяк» (ул. парк Солянка, 42), спортивно-оздоровительного центра им. В. Терешковой (ул. парк Солянка, 16), школы-интерната № 2 (ул. парк Солянка, 8), реабилитационного центра им. преп. Феодосия Печерского (ул. парк Солянка, 24).4. Стоянка для школьных автобусов подготовлена на территории детского оздоровительного лагеря им. Володи Дубинина (на схеме она обозначена под №4).Стартовый городок разместится на футбольном поле детского лагеря им. Володи Дубинина. Также в парке Солянка подготовлен специальный разминочный круг длиной 1350 м (на схеме он обозначен под №2).Время стартов на дистанции 5 км:● 11:00 – юноши и девушки 14-15 лет● 11:30 – юноши и девушки 16-17 лет● 12:00 – юноши и девушки 18-19 летВремя стартов на дистанции 10 км:● 12:30 – мужчины и женщины 20-65 лет.