  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Спасатели советует курянам реже выходить на улицу

И ограничить использование личного автотранспорта

Читайте также

В связи с ухудшением погоды в региональном управлении МЧС советует курянам реже выходить на улицу и ограничить использование личного автотранспорта. 

Пешеходам спасатели напоминают, что не стоит приближаться к домам со скатными крышами - оттуда может упасть снег, заходить за ограждения опасного места тоже нельзя. Также не стоит ходить по улице в наушниках - вы не услышите шума падающего снега с крыши.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием.

Автомобилистам рекомендуют не оставлять машины вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и навис снег, а при движении по замерзгшей дороге - не совершать резких маневров. 

В МЧС напоминают, что круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения – 112.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курский кинофонд возглавил бывший куратор Свиридовского центра

В Курске снесут около двух тысяч аварийных деревьев

Курские дорожники расчищают лестничные спуски и подземные пешеходные переходы

В Курске застрявшим в сугробах водителям приходят на помощь джиперы

Участников и организаторов январских митингов в Курске штрафуют на 10-25 тысяч рублей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске