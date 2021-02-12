Спасатели советует курянам реже выходить на улицу

И ограничить использование личного автотранспорта

В связи с ухудшением погоды в региональном управлении МЧС советует курянам реже выходить на улицу и ограничить использование личного автотранспорта.Пешеходам спасатели напоминают, что не стоит приближаться к домам со скатными крышами - оттуда может упасть снег, заходить за ограждения опасного места тоже нельзя. Также не стоит ходить по улице в наушниках - вы не услышите шума падающего снега с крыши.Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием.Автомобилистам рекомендуют не оставлять машины вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и навис снег, а при движении по замерзгшей дороге - не совершать резких маневров.В МЧС напоминают, что круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения – 112.